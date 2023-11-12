Эксперты утверждают, что ИИ окажется спасением.

Эксперты-экономисты и аналитики считают, что искусственный интеллект подтолкнет рынок персональных компьютеров наверх. Дело в функционале ПК – потихоньку в массовой продаже появляются устройства, которые способны работать с искусственным интеллектом и нейросетями. Пэт Геслингер, гендир Intel, считает этот момент переломным во всей индустрии. Представители AMD ждут подъема продаж в течение следующего года, так как ПК с встроенным искусственным интеллектом уже можно будет приобрести.

Аналитическая компания Canalys приводит отметку в 2025 год – до этого времени, по ее оценкам, ускорится распространение компьютеров с поддержкой ИИ. Более того, фирма прогнозирует, что большая часть рынка (60%) в 2027 году придется на ПК именно такого типа.

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Впрочем, эксперты заостряют внимание на необходимости разработки дополнительных сервисов в придачу. В этой области пока ничего не понятно – нет никаких ориентиров, намёток и четких горизонтов. С этим согласен и аналитик из Columbia Threadneedle, Дэйв Иган (компания непосредственно связана с компьютерной отраслью).

Интересный факт: в конце лета аналитики уже начинали разговоры о росте рынка компьютеров. Эксперты из IDC считают, что подъем отрасли ожидается в следующем году.