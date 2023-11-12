Комплект разрабатывался для противостояния с Китаем

Российская Федерация задала моду на постановку на вооружение гиперзвуковых ракет и остальные страны мира пытаются нас догнать. В частности, США уже который год подряд проваливают испытания своих гиперзвуковых ракет. В этот раз был отменен запуск ракеты LRHW с платформы Dark Eagle ("Темный орел"). По сообщениям издания Defensescoop, причиной стали неполадки в самой ракете.

Американские военные пытаются получить для себя универсальную платформу наземного базирования с гиперзвуковыми ракетами. Программа называется Long-Range Hypersonic Weapon и в этом году проваливает уже третий испытательный пуск. Первый был в марте, потом в сентябре, а нынешний должен был состояться 26 октября, но что-то пошло не так и о причинах никто не сообщает. Дальность полета перспективной ракеты ограничивается средней дистанцией.

реклама

Что интересно, LRHW должна была быть принята на вооружение уже в этом году, но из-за проблем с испытаниями армия их не увидит. Об этом сообщил заместитель главы Пентагона Дут Буш в своем сообщении, что сроки разработки растягиваются. И поэтому экспериментальной батареи в этом году ВС США не получат. Видимо, и в этом году американцам придется противостоять КНР без этого комплекса, который, со слов чиновников, предназначен именно для борьбы с Китаем.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде i7 14700К подъехал в Регард ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ 4070 Ti MSI Gaming дешевле 100 тр i5 14600KF тоже поступил в продажу

Американцы пробуют себя в деле разработки и воплощения в металле гиперзвуковых ракет уже несколько лет. Однако пока их усилия заканчиваются проваленными испытаниями. Причем на проекты уходят миллионы долларов, который щедрой рукой льются из государственного бюджета и пока завершения этого процесса не наблюдается на горизонте.