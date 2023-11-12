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Российская Федерация задала моду на постановку на вооружение гиперзвуковых ракет и остальные страны мира пытаются нас догнать. В частности, США уже который год подряд проваливают испытания своих гиперзвуковых ракет. В этот раз был отменен запуск ракеты LRHW с платформы Dark Eagle ("Темный орел"). По сообщениям издания Defensescoop, причиной стали неполадки в самой ракете.
Американские военные пытаются получить для себя универсальную платформу наземного базирования с гиперзвуковыми ракетами. Программа называется Long-Range Hypersonic Weapon и в этом году проваливает уже третий испытательный пуск. Первый был в марте, потом в сентябре, а нынешний должен был состояться 26 октября, но что-то пошло не так и о причинах никто не сообщает. Дальность полета перспективной ракеты ограничивается средней дистанцией.
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Что интересно, LRHW должна была быть принята на вооружение уже в этом году, но из-за проблем с испытаниями армия их не увидит. Об этом сообщил заместитель главы Пентагона Дут Буш в своем сообщении, что сроки разработки растягиваются. И поэтому экспериментальной батареи в этом году ВС США не получат. Видимо, и в этом году американцам придется противостоять КНР без этого комплекса, который, со слов чиновников, предназначен именно для борьбы с Китаем.
Американцы пробуют себя в деле разработки и воплощения в металле гиперзвуковых ракет уже несколько лет. Однако пока их усилия заканчиваются проваленными испытаниями. Причем на проекты уходят миллионы долларов, который щедрой рукой льются из государственного бюджета и пока завершения этого процесса не наблюдается на горизонте.