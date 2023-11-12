В частности разговоры ведутся про Авдеевку

Русская армия продолжает активные боевые действия в районе Авдеевского укрепленного района и кадры с места событий часто становятся причиной для выхода материалов в зарубежной прессе. В настоящий момент западные СМИ активно распространяют видеозаписи и фотографии с использованием нашими войсками самоприцеливающихся боевых элементов, которые выглядят словно удары молнии по поверхности земли. При этом от удара слабо спасает обычные способы защиты от воздушных ударов.

Ни для кого не секрет, что боевые действия в районе Авдеевки и рядом расположенных укреплений привлекают повышенный интерес. Причем не только самим фактом штурма украинских позиций ВС РФ, но и применением нашими военными разнообразных систем вооружения. Так, в самом начале штурмовых действий там засветился БТР-90, который до этого считался отсутствующим на вооружении.

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Теперь же пресса на Западе вовсю смакует кадры ударов кассетных боеприпасов с самоприцеливающимися боевыми элементами (СПБЭ), которые выглядят как удары молний. При этом некоторые СМИ фантазируют на тему использования русскими боевых лазеров большой мощности, которые прожигают украинские укрепления и поражают живую силу противника.

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В действительности такие боеприпасы, по некоторым предположениям, не имеют никакого отношения к оружию, основанному на лазерных технологиях. Более того их запускают в виде боевой части ракет для РСЗО «Торнадо» или даже в обычных авиационных бомбах для наших бомбардировщиков. Есть предположение, что использование СПБЭ является ответом на применение украинцами кассетных боеприпасов, поставленных с запада.