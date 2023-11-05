На этой технологии работают новый очки для незрячих.

Ученые из Технологического университета Сиднея (The University of Technology Sydney (UTS)) создали систему, которая поможет ориентироваться незрячим в пространстве. Основой для технологии стали «акустические прикосновения». Система заключается в очках, с помощью которых можно понять, что и где находится, не касаясь предметов телом. Например, некое жужжание свидетельствует о том, что рядом находится телефон, а если покажется, что где-то зашелестели листья, значит, рядом растение.

Своеобразным вдохновением для ученых стала эхолокация летучих мышей. Летучие мыши используют эхолокацию, чтобы находить добычу, обходить препятствия и ориентироваться в темноте. Они издают ультразвуковые сигналы, которые не слышит человек, и улавливают их отражение от предметов. По времени, которое требуется звуку на возвращение, мышь определяет расстояние до предметов и их местоположение. Однако этот процесс очень сложен для мозга, не предназначенного для эхолокации по своей природе. Поэтому инновационные очки проделывают большую часть работы самостоятельно, и докладывают пользователю о результате.

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Пока что исследователи работают из идеи того, что незрячим людям нужно помочь выстроить взаимодействию и коммуникацию с окружающим миром, а не просто зрение само по себе. Поэтому «акустические прикосновения» упрощаются для того, чтобы пользоваться (и обучаться, как пользоваться) ими было проще. На данный момент система состоит из непосредственно очков и приложение, написанное на Unity Game Engine 2022. Камера определяет, куда смотрит пользователь, распознает объекты и передает информацию о них.

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Был проведен эксперимент, в котором использовались четыре объекта: бутылка, книга, чашка и миска. В группе №1 состояло семеро незрячих людей, а в группе №2 семеро зрячих с завязанными глазами. Каждый из участников прошел обучение по пользованию системой, а потом попытался отыскать заданные предметы среди кучи лишних. Эксперимент проводился дважды: сначала предметы лежали на столе, «в лабораторных условиях», а затем – в условиях обставленного интерьера. И в первом, и во втором случае результаты были впечатляющими – люди четко понимали, где находится нужный предмет и какое расстояние отделяет его от человека.