Причем не стесняются снимать это на видео

Прошел почти месяц с начала нового витка палестино-израильского конфликта, который на этот раз инициировали бойцы движения ХАМАС в секторе Газа. Все это время израильские военные тщательно готовились к сухопутной части так называемой операции «Железные мечи».

Подготовка заключалась в массовой мобилизации, штурме граждан Израиля аэропорта Бен Гурион и ковровыми бомбардировками палестинской Газы. Когда же сухопутная часть началась, то появилось множество кадров со стороны бойцов ХАМАС на которых запечатлены уничтожаемые солдатами танки ЦАХАЛ.

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По задумке израильских военных ЦАХАЛ должен перерезать палестинский анклав на две части, чтобы усложнить логистику членам ХАМАС. Это им удалось и город начали окружать сразу с трёх сторон, о чем писали буквально все издания. В ответ ХАМАС начали вести партизанскую войну, к которой готовились все прошлые годы. Результатом действий палестинцев стали кадры расправы над военной техникой Израиля самыми примитивными способами, хотя и не лишенными личного безрассудства исполнителей.

В сети появились видео, на котором видно, как боец ХАМАС вылезает из туннеля вблизи от ОБТ «Меркава», закрепляет на машине взрывное устройство, а затем подрывает его огнем из личного оружия. Также имеются материалы, на которых солдат подбегает к танку, закрепляет на нем ВУ и отбегает, после чего «подарок» подрывается. И это не единственные кадры.

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Создается впечатление, что ЦАХАЛ вообще не учитывает особенностей поля боя и продолжает садиться в лужу раз за разом начиная с 7 октября. Сложно представить такую картину где-то в зоне проведения СВО. Израильские военные, создается такое впечатление, полностью забыли про пехотное сопровождение тяжелых машин, чем пользуются бойцы палестинского движения.