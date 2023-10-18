По версии командира тяжелого танка, израильское ОБТ выдержало целый ряд попаданий из гранатометов нападавшей стороны

О первом дне начала очередного обострения палестино-израильского конфликта рассказал переживший то жаркое утро один из командиров Merkava, начавший первым встречать прорвавшуюся ватагу палестинских бойцов ХАМАС.





реклама

Источник фото: wallpaperflare.com







По версии танкового экипажа для израильских СМИ, в то раннее утро для купирования угрозы палестинских отрядов, навстречу наступавшим группам выдвинулись два ОБТ Меркава и один тяжелый БТР на базе гусеничного шасси этого же танка. Потом отряд разделился, и одна из Меркав начала действовать обособленно, "поймав" на себя первый выстрел ракеты из ПТРК. И тут открылось удивительное: пострадавшая бронемашина оказалась без той самой КАЗ "Трофи". Поэтому попадание противотанковой ракеты вызвало обширную контузию и ранение одного из членов экипажа. Ранение оказалось настолько серьёзным, что пострадавшего экстренно вывезли в тыл, а оставшиеся члены танковой команды остались выполнять боевую задачу.





Источник фото: wallpaperflare.com







Спустя час тяжелая броня этого ОБТ получила ещё несколько попаданий, в том числе значительно повредив гусеничные траки. Танк от этого не перестал двигаться, но лишился "заводской скорости", теперь передвигаясь со скоростью около 10 км\ч.

Дальше сражаясь таким образом, Merkava смог поразить 30 военнослужащих ХАМАС, получивших повреждения от выстрелов из пушки, пулемета. А когда закончились патроны, ОБТ банально наезжал на атаковавших гусеницами.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Таким образом экипаж сражался до вечера, пока не заглох в одном из израильских поселений. После чего получившие ранения во время многочасового боя бойцы танка были эвакуированы в тыл.