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g1tarist
Американское издание рассказало про поставку на Украину машину разминирования M1150 Assault Breacher
Поставили не много, но минимум одну точно.

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В ходе летне-осеннего контрнаступления в сторону Азовского моря ВСУ наткнулись на ожесточенное сопротивление со стороны русских войск. В том числе, значительная часть бронетехники ВСУ и даже живая сила противника понесли потери от минных заграждений. Старые ТМ-62 одинаково эффективно отрабатывали и по украинской технике, и по поставленной с запада «броне». При этом от мин страдали и специальные машины разминирования, поставленные из Германии и Финляндии на базе танков «Леопард 2». Теперь же появилась новость про поставку на Украину противоминной машины американского производства M1150 Assault Breacher с целью проведения войскового испытания в реальных условиях.

Информационное издание Forbs сообщает на своих страницах о том, что на Украину поставят одну единицу инженерной M1150 на базе ОБТ «Абрамс». Эта машина предназначена для разминирования и прокладки безопасных путей в минных полях. M1150 имеет серьезное бронирование, сложную систему тралов и аналог русского «Змея Горыныча». По идее инженерный танк должен пройти проверку на пригодность в условиях СВО. Возможно, если машина покажет себя с хорошей стороны, в ВСУ поставят большее количество изделий.

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Однако стоит понимать, что M1150 очень большая техника и ей придется работать в условиях передовой. Скорее всего, она повторит судьбу обычной бронетехники и станет целью для русских операторов БПЛА, армейской авиации и расчетов ПТУР. Ей не поможет ни крепкая броня, ни использование в дали от основных боев, ни мастерство экипажа. Обычный FPV-дрон с «морковкой» просто долетит до техники, и она принудительно демонтируется в результате детонации той самой взрывчатки, которая предназначена для разминирования минного поля.

#всу
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