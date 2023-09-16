Почему - не понятно, возможно США просто хочет посмотреть, что будет.

Киев застыл в ожидании прибытия американских ОБТ «Абрамс», но что-то пошло не так и прибытие танков откладывается на «несколько недель». Эта информация была подтверждена из официальных источников в лице главы СНБО Украины Алексея Данилова, который сообщил, что временная задержка поступления машин имеется, но при этом их пребудет значительно больше, чем ожидалось изначально.

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Напомним, что американские власти обещали своему карманному режиму из Киева поставить аж 10 «легендарных» танков для поддержки контрнаступления на русские позиции. Изначально говорили про середину сентября, но из США пришла информация про то, что многотонные танки слегка задержатся. Поэтому «Абрамсы» смогут попробовать наш чернозем своими гусеницами только в следующем месяце. И то если опять что-то не случится и поставку не отложат еще на «несколько недель». При этом точное количество поставляемых машин не указывается, но в любом случае нашим «Вихрям» не имеет значения кого поражать. «Абрамс» одна из самых больших и тяжелых машин в мире и слабо предназначен для действий на мягких грунтах. Вдобавок неизвестно какая именно модификация будет поставлена.

В любом случае поставка пары десятков танков вместо обещанных 10-ти особой роли не сыграет. Тут скорее будет использоваться информационный эффект. Мол смотрите у нас американские танки и теперь мы точно всех победим. На деле же недавние события на Ближнем Востоке показали, как «Абрамсы» горят несмотря на свою электронную начинку и серьезное лобовое бронирование.

В реалиях СВО большую актуальность имеет круговое бронирование включая крышу, так как такой сарай как «Абрамс» будет отличной мишенью для летчиков Ка-52.