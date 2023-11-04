Убрали "лишние" этапы испытаний.

В связи с последними событиями вокруг ряда направлений на линии боевого соприкосновения и неудачного летне-осеннего контрнаступления, ВСУ срочно нуждается в военной технике и вооружении. На это накладывается и неразбериха с военной помощью от запада, когда ее то поставляют, то опять откладывают. Поэтому министерство обороны Украины пошло на решительные меры, чтобы ускорить поставки вооружения от производителя до конечного потребителя в виде ВСУ. В частности, про новую систему рассказал глава МО Украины Иван Гаврилюк в официальном сообщении.

Украинское Министерство обороны нашло новый способ ускорения поставок всего необходимого на фронт. Решение оказалось очень простым и в какой-то мере даже изящным – они банально сократили число проверок и тестов, которые проходит готовая продукция. Проще говоря, теперь чтобы танк ушел на фронт не нужно проводить его полноценные испытания и достаточно только получить положительный ответе в трех категориях: надежности, безопасности для военнослужащих и эффективность. Такое положение вещей началось с 1 ноября 2023 года и действительно резко снижает время передачи в войска.

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Если рассуждать логически, то МОУ просто перешло на экономику военного времени, когда та же техника уже рассматривается через линзу «жизни» на поле боя и ее долгосрочной эксплуатацией можно пренебречь. Нечто подобное, например, было в СССР в годы Великой отечественной. Тут еще стоит отметить, что само министерство обороны «незалежной» для себя подстелило соломку в виде пункта о том, что за качество продукции отвечает производитель. То есть если танк оказался бракованным и в важный момент у него заклинило, к примеру башню, то все претензии пойдут не к военным чиновникам, которые его приняли, а заводу-изготовителю, который допустил подобный «косяк». Об этом моменте Иван Гаврилюк также упоминал в своем сообщении. Учитывая какие сегодня схемы прокручивают в военной сфере, то страшно представить, насколько увеличится уровень коррупции на Украине.