Это первая партия подобных дронов.

Кадры поражения «Ланцетами» военной техники киевского режима уже не один десяток раз появлялись в сети. Однако их могло быть намного больше, но этому мешает один немаловажный факт, а именно высокая стоимость барражирующего боеприпаса. Теперь же появился более дешевый аналог, который разработали в инициативном порядке на пожертвования обычных граждан России. Новый дрон получил название «Скальпель» и его целью станут объекты ВСУ в так называемом «кармане безопасности».

В создании дрона-камикадзе «Скальпель» принимали участие военные из батальона «Восток». К слову, именно они станут первыми пользователями этого БПЛА. «Скальпель» занимает нишу «Ланцета», но при этом за счет использования других технологий и некоторого ухудшения ТТХ, стоит почти в 17 раз дешевле. Это позволит нарастить более массовое производство, хотя пока разработчики заявляют про малосерийный запуск. Александр Ходаковский заявил, что цель создания «Скальпеля» не конкуренция с «Ланцетом», а максимальное насыщение таким средствами вооруженных сил России. Поэтому и тактико-технические характеристики уступают аналогу, так как требовалось максимально удешевить конструкцию.

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«Скальпель» планируют использовать для поражения военной техники и живой силы ВСУ в так называемом «кармане безопасности». Это зона, которая находится за пределами работы ствольной артиллерии, но слишком близка для применения ракетных комплексов. Дрон, обладающий хорошей защитой от систем РЭБ, будет полностью раскрывать себя именно на этом участке ЛБС. Как показывает практика использования «Ланцета» ВСУ слабо подготовлены к ударам в «кармане безопасности».