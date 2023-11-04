Разумеется, для последующей зачистки.

После трех недель подготовки израильские военные преступили к реализации сухопутной части операции «Железные мечи». ЦАХАЛ продвигается вперед, пытаясь окружить главный город анклава в кольцо и приступить к его штурму. При этом морская блокада сектора Газы не прекращается и только на юге часть беженцев смогли покинуть анклав, перейдя египетскую границу.

В своем стремлении полностью уничтожить движение ХАМАС израильские военные начали сухопутную операцию с использованием бронетехники и поддержкой авиации. Сейчас на картах можно увидеть три направления движения войск ЦАХАЛ. Первое идет с севера вдоль берега Средиземного моря с целью заблокировать город с этого направления. Продвижение войск поддерживается военно-морскими силами еврейского государства и американскими кораблями.

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Второе направление идет с юго-востока и призвано заблокировать столицу палестинского анклава с южной стороны, чтобы не дать членам ХАМАС покинут Газу. И третье направление замыкает окружение города с северо-востока. Таким образом ЦАХАЛ намерен полностью перекрыть возможность выхода из города и только после этого приступит к планомерному штурму населенного пункта.

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Командование ЦАХАЛ полностью уверено в способности армии совершить зачистку города, так как они не раз проводили подобные операции на своих учебных полигонах. Тут стоит только помнить, что израильская армия много чего отрабатывала на полигонах, но 7 октября дерзкая атака ХАМАС показало, чего они стоят. Теперь же ЦАХАЛ сталкивает с новым вызовом. Декларируемая цель – полностью выбить ХАМАС из города, а затем из палестинского анклава.