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Немецкое издание Bild рассказало про причины больших потерь ВСУ западной бронетехники
Российские войска не дают восстанавливать технику.

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В ходе летне-осеннего контрнаступления Вооруженные силы Украины потеряли большое количество бронетехники западного производства. Более того ВСУ уверено продолжают терять ее и в настоящее время из-за активизации русских военных. При этом значительная часть поставленной западом техники не удается эвакуировать для ремонта и возвращения в армию Украины. Про это пишет немецкая газета «Бильд», которая в своем материале попыталась понять причину происходящих потерь.

Большая часть получаемого бронетехникой урона не выводит ее из строя окончательно. Зачастую, например танк, подрывается на мине и не способен двигаться дальше и экипаж покидает его согласно уставу. Сама машина остается целой и починить ее довольно просто, но русские военные не дают украинцам ее эвакуировать для восстановления. Именно так германская газета «Бильд» объяснила читателям почему западная бронетехника несет такие значительные потери. Если вернуться, к примеру с танком, то его, после эвакуации экипажа, ВС РФ целенаправленно добивает ударами артиллерии или не подпускает к поврежденной машине технику для эвакуации.

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При этом в самом начале контрнаступления ВСУ пытались преодолеть русские минные поля и опасные участки, идя колоннами. На самых первых роликах с подбитыми «леопард 2» было видно поврежденные немецкие танки. Однако в последствии эти же машины мелькали на других роликах полностью уничтоженными, так как русская артиллерия их банально расстреливала. В ином варианте, машины бы отвели в тыл, восстановили и снова бросили в бой. Сегодня похожая картина происходит под Авдеевкой, куда стягиваются резервы ВСУ.

#всу
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