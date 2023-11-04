Российские войска не дают восстанавливать технику.

В ходе летне-осеннего контрнаступления Вооруженные силы Украины потеряли большое количество бронетехники западного производства. Более того ВСУ уверено продолжают терять ее и в настоящее время из-за активизации русских военных. При этом значительная часть поставленной западом техники не удается эвакуировать для ремонта и возвращения в армию Украины. Про это пишет немецкая газета «Бильд», которая в своем материале попыталась понять причину происходящих потерь.

Большая часть получаемого бронетехникой урона не выводит ее из строя окончательно. Зачастую, например танк, подрывается на мине и не способен двигаться дальше и экипаж покидает его согласно уставу. Сама машина остается целой и починить ее довольно просто, но русские военные не дают украинцам ее эвакуировать для восстановления. Именно так германская газета «Бильд» объяснила читателям почему западная бронетехника несет такие значительные потери. Если вернуться, к примеру с танком, то его, после эвакуации экипажа, ВС РФ целенаправленно добивает ударами артиллерии или не подпускает к поврежденной машине технику для эвакуации.

реклама

При этом в самом начале контрнаступления ВСУ пытались преодолеть русские минные поля и опасные участки, идя колоннами. На самых первых роликах с подбитыми «леопард 2» было видно поврежденные немецкие танки. Однако в последствии эти же машины мелькали на других роликах полностью уничтоженными, так как русская артиллерия их банально расстреливала. В ином варианте, машины бы отвели в тыл, восстановили и снова бросили в бой. Сегодня похожая картина происходит под Авдеевкой, куда стягиваются резервы ВСУ.