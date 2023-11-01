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g1tarist
Русская авиация отработала КАБ в Днепропетровской области и Херсоне
После объявления воздушной тревоги начали поступать сообщения о взрывах.

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Русское командование вовсю пользуется преимуществом в воздухе над ВС ВСУ и наносит высокоточные удары по принадлежащим ВСУ областям страны. Об этом каждый день сообщают и официальные источники, и разнообразные ТГ-каналы и паблики в социальных сетях. Так, сегодня благодаря украинским неофициальным каналам стало известно о серии ударов по объектам военной инфраструктуры в Херсоне и Днепропетровской области.

Начнем с Херсона, так как удары там фиксировали с самого утра. В 9 часов по московскому времени над Херсоном раздался звук воздушной тревоги, а затем послышалось несколько «хлопков». Позже, уже в 12 по МСК, тревога повторилась, и жители могли услышать еще несколько «хлопков». Одновременно в одном из ТГ-каналов появилось сообщение о звуках срабатывания авиационных бомб. Утверждалось, что русские ВКС использовали корректируемые ФАБ, которыми поразили объекты в одном из районов города. Еще чуть позже там появились фотографии с дымным столбом. По непроверенным данным, русская авиация поразила склады с боеприпасами и военной техникой, принадлежащие ВСУ.

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Сегодня же воздушная тревога разносилась по всей Днепропетровской области и в самом Днепре (ранее Днепропетровск). Согласно полученным данным, ВКС отработали КАБ по Кривому Рогу. Также есть информация про поражение нескольких производственных объектов в городе, которые работали в пользу ВСУ. Совсем недавно в Днепре были поражены цеха химического предприятия, в которых занимались производством РСЗО.

#всу
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