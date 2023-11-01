Село находится буквально в километре от границы.

В то время, пока к Авдеевскому укрепрайону стягивается все больше и больше бригад ВСУ, часть сил остается на русско-украинской границе. Именно они несут ответственность за обстрел русских городов и сел на российской стороне. Сегодня ночью неизвестная часть украинской армии подогнала к границе танк и обстреляла из него село Случевск в Брянской области. После чего спешно отступила в глубь украинской территории.

С момента начала СВО русские города и села, расположенные близко к государственной границе, стали жертвами вероломных обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований. Нынешней ночью (31 октября 2023 г) ВСУ смогли подтащить к границе ОБТ советского производства и обстреляли из его 125-мм орудия село Случевск Брянской области. Зафиксировано два выстрела, после чего тяжелая машина ушла вглубь украинской территории, чтобы избежать ответного огня русских военных. К счастью, точность огня была низкой, и никто из мирных жителей села не пострадал. По сообщениям местных властей, нет даже серьёзных повреждений строений.

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Цель удара крайне проста и заключается в создании напряженной обстановки в приграничных населенных пунктах. Кроме того, противник таким образом пытается отвлечь внимание от Авдеевки и прочих направлений. Например, для того, чтобы среагировать на подобную угрозу и снять часть боеспособных частей с важного направления для защиты границы. Кстати, нынешней ночью Белгородскую область также обстреляли. В этот раз огонь ВСУ пришелся на село Новая Таволжанка, которая уже не раз становилась мишенью для украинских военных.

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Стоит напомнить, что ранее ВСУ не раз обстреливали наши города. При этом они не стесняются использовать тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. Про события весны текущего года в Белгородской области и напоминать не стоит.