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В то время, пока к Авдеевскому укрепрайону стягивается все больше и больше бригад ВСУ, часть сил остается на русско-украинской границе. Именно они несут ответственность за обстрел русских городов и сел на российской стороне. Сегодня ночью неизвестная часть украинской армии подогнала к границе танк и обстреляла из него село Случевск в Брянской области. После чего спешно отступила в глубь украинской территории.
С момента начала СВО русские города и села, расположенные близко к государственной границе, стали жертвами вероломных обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований. Нынешней ночью (31 октября 2023 г) ВСУ смогли подтащить к границе ОБТ советского производства и обстреляли из его 125-мм орудия село Случевск Брянской области. Зафиксировано два выстрела, после чего тяжелая машина ушла вглубь украинской территории, чтобы избежать ответного огня русских военных. К счастью, точность огня была низкой, и никто из мирных жителей села не пострадал. По сообщениям местных властей, нет даже серьёзных повреждений строений.
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Цель удара крайне проста и заключается в создании напряженной обстановки в приграничных населенных пунктах. Кроме того, противник таким образом пытается отвлечь внимание от Авдеевки и прочих направлений. Например, для того, чтобы среагировать на подобную угрозу и снять часть боеспособных частей с важного направления для защиты границы. Кстати, нынешней ночью Белгородскую область также обстреляли. В этот раз огонь ВСУ пришелся на село Новая Таволжанка, которая уже не раз становилась мишенью для украинских военных.
Стоит напомнить, что ранее ВСУ не раз обстреливали наши города. При этом они не стесняются использовать тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. Про события весны текущего года в Белгородской области и напоминать не стоит.