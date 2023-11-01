Отчего силы ВСУ стремительно тают.

На днях главком ВСУ Залужный сделал заявление, в ходе которого рассказал про приостановку наступательных действий на нескольких направлениях. Причиной подобного расклада стала подготовка к весеннему наступлению в 2024 году, а пока украинская армия перейдет к обороне. При этом большая часть оставшихся резервов и боеспособных бригад в спешном порядке перебрасывают в тяжелые для ВСУ участки линии соприкосновения. В частности, под Авдеевку и Купянск. Американский военный эксперт и бывший офицер корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что это стало причиной больших потерь армии киевского режима из-за применения русскими тактики «малых котлов».

Украинское командование спешно перекидывает бригады на наиболее опасные участки линии боевого соприкосновения, чтобы купировать ими продвижение ВС РФ. Скотт Риттер рассказал, что такая спешная переброска привела к большим потерям живой силы, так как русские стали организовывать на марше небольшие "котлы", в которых силы украинцев тают. Смысл в том, что украинские войска заманиваются в "котел" и уничтожаются. Такое происходит уже не первый день, и ситуация только усугубляется. При этом эксперт винит в подобном непосредственно Владимира Зеленского, который объявил Авдеевку новой «фортецией» и раскручивает ее в средствах массовой информации. Риттер также заявил, что если боеспособность ВСУ снизится, то это может стать окончательным завершением летне-осеннего контрнаступления.

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Тут стоит понимать, что американский эксперт может утверждать что угодно, но вот факт спешной переброски войск отмечается уже в течении последних недель. При этом Авдеевский укрепрайон с «большой землей» соединяет только одна дорога около Орловки и сеть грунтовок, которые сейчас непригодны из-за дождей. Украинцы, вопреки рекомендациям западных кураторов, оставлять ее не собираются и поэтому гонят по простреливаемой дороге колонну за колонной, не считаясь с потерями.