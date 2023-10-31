Теперь будем строить алмазные дома.

Исследователи из САФУ (Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова, Архангельск) создали первоначальные варианты клинкерных кирпичей. Они разработаны на основе отходов, полученных после добычи алмазов. Такие кирпичи могут перенести серьезные испытания низкими и высокими температурами. Они особенно выделяются повышенной прочностью и могут выдержать множество испытаний механического и химического воздействия. Стоит отметить, что алмазные кирпичи не могут причинить вред здоровью человека.

В университете проходили исследования горных пород, среди которых были песчаники с аргиллитами и алевролитами. Данные породы получили во время открытой добычи алмазов на месторождениях. После ученые испытали породы, а результатом стали кирпичи.

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Процесс создания изделия включает в себя три этапа. Первый – это подбор необходимых условий и характеристик для создания кирпичей с помощью прессования. Следующая часть работы – исследование производства с помощью пластического формования. Завершающий этап – непосредственно получение продукта. Учеными был выбран метод полусухого прессования. Размер продукта - 250 x 125 x 62 мм.

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Исследователи из университета говорят о том, что среди преимуществ созданных ими кирпичей можно отметить высокую прочность, гигроскопичность (способность поглощать водяные пары, содержащиеся в воздухе). На данный момент ведутся работы по планированию строительства фабрики, на которой производились бы подобные кирпичи.