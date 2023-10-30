Даже старые гаубицы становятся высокоточной артиллерией.

Еще в годы Великой отечественной войны большое внимание уделялось контрбатарейной борьбе с вражеской артиллерией. В настоящее время в зоне проведения СВО русские военные также ведут активное выявление и подавление вражеской артиллерии. В этом помогают дроны и другие методы разведки, однако без нормальной организации и более специализированных способов обнаружения нам не удалось бы добиться такого успеха.

Работу наших артиллеристов оценило алжирское издание MENA Defense, которое поделилось своим видением с читателями. По словам автора статьи русские используют комплекс из двух составляющих для ведения контрбатарейной борьбы. Так обнаружением вражеских артустановок занимает комплекс «Пенициллин», который засекает залп и оперативно передает месторасположение орудий. Далее в ходе вступает система контроля боя «Планшет-А», которая используется для выдачи заданий артиллерийским расчетам или операторам дронов. Именно эти военнослужащие занимаются прямым уничтожением вражеских расчетов и орудий. Те же украинцы уже жаловались, что от «Ланцетов» нет никакого спасения и теперь приходится бронировать даже самоходки.

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Стоит отметить, что ВСУ также ведут контрбатарейную борьбу, используя старые советские комплексы «Зоопарк» или их западные аналоги. Однако, такие мишени становятся приоритетными для наших военных и подвергаются немедленному огневому воздействию при обнаружении.