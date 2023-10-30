И китайцев обвинили в плохой подготовке пилотов для истребителей.

Не стоит забывать, что ситуация вокруг Украины и Израиля находится сегодня в фокусе внимания мировой общественности. При этом на другом конце земного шара происходят не менее интересные события. Например, американское командование в Индо-Тихоокеанском регионе пожаловалось на китайского пилота, который проявил «низкий уровень подготовки» и создал опасную ситуацию рядом с американским бортом.

Представители Пентагона выразили протест китайскому правительству из-за опасной ситуации, которая возникла накануне ночью. А дело в том, что истребитель ВВС НОАК J-11 совершил серию опасных маневров около бора американского бомбардировщика B-52, который способен нести на себе ядерные боеприпасы. По словам американских военных китайский летчик опасно близко приблизился и начал проводить серию маневров на высокой скорости. При этом расстояние между машинами составляло всего 10 футов или около 3 метров.

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Со слов командования ВВС в регионе китайский военный пилот то приближался, то отдалялся от B-52. Преследовал бомбардировщик долгое время пока не ушел на китайскую территорию. Стоит отметить, что дело происходило над Южно-Китайским морем, которое КНР считает своей «песочницей» и планомерно гоняет американские самолеты. Так в течении 2021 года таких «перехватов» было более 100 штук, а с начала 2022 года их число значительно увеличилось. Американцы могут что угодно говорить про подготовку летчика НОАК, но свою задачу он выполнил – отогнал наглого американца от границы страны и не дал спокойно совершать патрулирование над морем.