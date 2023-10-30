Для ВВС ВСУ наступают «черные дни».

На прошлой неделе у украинской военной авиации начались «черные дни». Почти каждые сутки приходили сообщения о сбитии одного или нескольких бортов, подбитых русскими ракетами комплексов С-400 «Триумф». Долгое время по сети курсировали слухи о применении нашими военными новых ЗРК. Однако ларчик открывался просто и для Воздушных Сил ВСУ это ничем хорошим не грозит.

За последний год украинское командование ВС ВСУ выработало тактику применения боевых самолетов типа Су-24 или МиГ-29. Их оснащали ракетами дальнего радиуса действия, борт подлетал как можно ближе к ЛБС и происходил пуск без захода в зону уверенной работы наших ПВО. В августе-сентябре месяце 2023 года главной опасностью для украинских самолетов стали барражирующие боеприпасы «Ланцет», дроны-камикадзе «Герань» и высокоточные ракеты.

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Однако в какой-то момент украинские самолеты стали валиться с неба, как снег в январе. И секрет такого успеха наших ПВО заключался в использовании связки из ЗРК С-400 и самолета ДРЛОиУ А-50У. Ранее комплекс «Триумф» успевал засекать украинские машины, но эффективность пусков была низкой по техническим причинам. Теперь же разведку и наведение ракет на цель происходит бортовыми системами самолета, который обнаруживает вражеский аппарат задолго до входа в зону работы ПВО.

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Больше времени позволяет увереннее наводить ракету и поражать цели. Теперь украинские самолеты серьезно рискуют, подходя близко к ЛБС, так как их обнаруживают задолго до подхода. Напомним, что сейчас истребители и бомбардировщики ВСУ использует в основном для пуска ракет типа Storm Shadow или SCALP. До прошлой недели их пуск не представлял для ВС ВСУ серьезного риска, но теперь каждый вылет может закончится потерей дорогостоящей машины, а их у Украины не то, чтобы много.