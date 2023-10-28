ВСУ будут держаться за Авдеевку до последнего.

С июня 2023 года вооруженные силы киевского режима предпринимают попытки прорвать русскую оборону и выполнить поставленные командованием цели. Согласно озвученным заявлениям украинских политиков уже летом ВСУ должны были оказать у Азовского моря и блокировать Крымский полуостров. Но вот уже идет пятый месяц так называемого контрнаступления и результат мягко говоря оставляет желать лучшего. Да были взяты несколько пунктов на карте и отхвачена территория в почти 200 квадратных километров, но больше успехов нет.

Пятый месяц широко разрекламированного контрнаступления начинается для киевского режима действительно неожиданно. Видя, как выдохлась украинская армия и поймав момент со сменой мирового внимания, русские атаковали самый защищенный и мозолящий глаз объект. Речь идет об Авдеевке, которая, как и ряд прилегающих населенных пунктов, за последние несколько лет превратилась в настоящую твердыню. Обстановка для ВСУ на этом участке ЛБС является крайне тяжелой и это признают все. В том числе глава киевского режима Владимир Зеленский.

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В одном из ТГ-каналов Украины появилась интересная информация. В посте рассказывается, что Зеленский нехотя дал добро на приостановку контрнаступления, чтобы не допустить потери Авдеевки. Президент Украины попросил командование не повторять «позорной» истории, как под Артемовском. При этом президент уже назвал Авдеевку «фортецией» и там вовсю раскручивают историю с крепостью, которая не сдается.