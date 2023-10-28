Украина планирует перейти в атаку?

Осенью и зимой прошлого года ВС РФ не раз наносили удары по энергетической инфраструктуре Украины. С момента прекращения таких ударов киевский режим пытался восстановить систему, но к нынешней осени электросеть остается в плачевном состоянии. На фоне происходящего Зеленский заявил, что они приложат максимум усилий к защите оставшейся части энергосистемы и более того нанесут по России ответный удар.

Президент Украины на одном из ежедневных селекторных совещаний заявил, что ВСУ приложат все усилия чтобы защитить оставшуюся энергосистему от ударов русской армии. Кроме того, глава киевского режима пообещал, что они начнут наносить собственные удары уже по русской энергосети в приграничных районах. Стоит напомнить, что ВСУ уже пробовали наносить такие удары в течении всего прошлого года. Особенно старались около Запорожской АЭС, которую буквально отрезали ударами от общей электрической сети, стремясь к дестабилизации на атомной объекте.

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На этом же совещании Зеленский поделился информацией, что Черноморский флот РФ отведен подальше от границы из-за постоянной угрозы со стороны безэкипажных аппаратов ВСУ. Мелькнула информация про отвод русской авиации от мест возможного удара ракетами ATACMS. Пробежался по ситуации вокруг Авдеевки и рассказал, что украинские солдаты крепко стоят и не отдают ни метра родной земли. К слову, о последнем, недавно генштаб ВСУ признал потерю террикона, который являлся важным объектом обороны авдеевской оборонительной системы.