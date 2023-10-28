Диверсионная группа была успешно ликвидирована.

Пока вооруженные силы Израиля раскачиваются в попытке начать сухопутную часть операции «Железные мечи» и продолжают боевые действия, диверсанты группировки ХАМАС совершили попытку перейти границу еврейского государства и затеряться в районе Ашкелона. По израильским данным ЦАХАЛ успешно пресек попытку боевиков перейти границу и в результате огневого контакта уничтожил палестинских боевиков.

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Вечером 24 октября 2023 года диверсионная группа военных пловцов ХАМАС, а у них есть и такие, попыталась проникнуть на территорию Израиля через морскую границу на севере сектора Газа. В результате оперативных действий израильской армии группа была выявлена и начался огневой контакт. При этом проникновение группы прикрывалось массированным ракетным ударом с сектора Газа, что является обычной практикой. В ходе перестрелки израильские военные, по крайней мере, по их словам, уничтожили всю группу.

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Однако израильские СМИ сообщают, что не все так радужно и однозначно. По непроверенной информации часть боевых пловцов группировки ХАМАС смогла прорваться в глубь страны и затерялась на просторах вокруг города Ашкелон. Откуда у прессы такая информация не сообщается, но если предположить, что групп было несколько и одна использовалась для отвлечения внимания, то стоит ожидать неприятных сообщений с израильской территории. В любом случае пока ЦАХАЛ не начнет сухопутную операцию сообщения про попытки прорыва границы будут приходить. Тут или израильские военные закончат все, как они говорят, одним ударом или все затянется на продолжительное время.