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Zelikman
В ЦАХАЛ сообщили о готовности к проведению наземной операции "Железные мечи"
Атака на ХАМАС будет проведена с воздуха, земли и моря одновременно

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  Как сообщают в пресс-службе израильской армии, ЦАХАЛ завершили подготовку к наземной фазе операции «Железные мечи», направленной на полное уничтожение ХАМАСа. Об этой операции ранее заявляло военно-политическое руководство Израиля. Согласно сообщению, несколько батальонов и бригад были подготовлены и развернуты по всей стране для достижения целей Иерусалима.

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  "Наши войска готовы к следующему этапу военных действий. Операция будет иметь крупные масштабы. К настоящему моменту наша армия, прилагая значительные усилия в плане логистики и завершая мобилизацию сотен тысяч резервистов, готова к наступательным действиям. Сама операция будет иметь комплексный характер как скоординированная атака на ХАМАС с моря, земли и воздуха", - заявили в ЦАХАЛ.

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  Ранее поступила информация о планируемой высадке морского десанта на берегу сектора Газа, который будет поддерживаться боевыми кораблями израильских военно-морских сил. Интересно отметить, что израильское командование широко анонсирует свои планы, что вызывает массу вопросов. Есть информация, что в ходе подготовки к наземной операции израильские военные разрабатывали 3D-карты местности, чтобы избежать попадания в ловушки при наступлении в городских кварталах, включая разрушенные бомбардировками здания и сооружения. В настоящий момент весь мир с тревогой ожидает дальнейшего развития событий.

#оружие #война #израиль #палестина #хамас #ближний восток #цахал #операция
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там вокруге,исламские страны.И если чё,то их терпенье тоже может лопнуть и они пойдут брать иерусалим тогда.
Армия обороны Израиля сообщила о готовности к проведению наземной операции в секторе Газа
Евгений Шрайнер
21:00
Сектор газа не последний, а один из двух. Где оф власть Палестины не управляет. По сути отжатый у нее хамасом. Евреем не сектор нужен, а вырезать Хамас, что бы не было нападений. Цели Хамаса это уничт...
Армия обороны Израиля сообщила о готовности к проведению наземной операции в секторе Газа
glavhyilo
20:58
там подземные туннели под газой сделаны и 50000 головорезов,прошедших все войны сидят.Они ждут израильских вояк,когда они зайдут в газу.Там жёсткая мясорубка,может быть.
Армия обороны Израиля сообщила о готовности к проведению наземной операции в секторе Газа
VAKT
20:56
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