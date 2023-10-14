Атака на ХАМАС будет проведена с воздуха, земли и моря одновременно

Как сообщают в пресс-службе израильской армии, ЦАХАЛ завершили подготовку к наземной фазе операции «Железные мечи», направленной на полное уничтожение ХАМАСа. Об этой операции ранее заявляло военно-политическое руководство Израиля. Согласно сообщению, несколько батальонов и бригад были подготовлены и развернуты по всей стране для достижения целей Иерусалима.

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"Наши войска готовы к следующему этапу военных действий. Операция будет иметь крупные масштабы. К настоящему моменту наша армия, прилагая значительные усилия в плане логистики и завершая мобилизацию сотен тысяч резервистов, готова к наступательным действиям. Сама операция будет иметь комплексный характер как скоординированная атака на ХАМАС с моря, земли и воздуха", - заявили в ЦАХАЛ.

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Ранее поступила информация о планируемой высадке морского десанта на берегу сектора Газа, который будет поддерживаться боевыми кораблями израильских военно-морских сил. Интересно отметить, что израильское командование широко анонсирует свои планы, что вызывает массу вопросов. Есть информация, что в ходе подготовки к наземной операции израильские военные разрабатывали 3D-карты местности, чтобы избежать попадания в ловушки при наступлении в городских кварталах, включая разрушенные бомбардировками здания и сооружения. В настоящий момент весь мир с тревогой ожидает дальнейшего развития событий.