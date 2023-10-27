Видимо первые машины решили проверить в реальных боевых условиях.

Немецкие военные решили поставить на вооружение Бундесвера новые 155-мм самоходные артиллерийские установки. При этом это будут машины с колесной базой 8х8, которые обладают высокой проходимостью и бронезащитой уровня модульного броневика Boxer.

Как сообщает издание Soldat&Technik Бундесвер хочет заказать большое количество САУ RCH 155, которые должны заменить собой гусеничную «Панцергаубицу 2000». Машина производится компанией Krauss-Maffei Wegmann и появилась на рынке относительно недавно. В качестве шасси используется ББМ Boxer, имеющую модульную конструкцию и обладающую должной проходимостью. Немцы давно планировали заменить PzH 2000 на что-то колесное и вот появилось решение. При этом от старых самоходок на базе ОБТ «Леопард 2» планируют отказаться. Новые RCH 155 имеют тоже самое орудие и способны выполнять аналогичные задачи, но при этом стоят значительно дешевле в обслуживании и весят намного меньше (почти 40 т).

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Что интересно Бундесвер планирует закупать машины постепенно с 2026 по 2031 года, но первый заказ фирма поставит уже в 2025 году. Германскую армию опередила Украина, которая заказала 18 машин на общую сумму более чем в 200 миллионов евро. Что интересно, «незалежная» не заплатит немцам ни цента, а все деньги выплатит Германия в качестве помощи.