Одна из новейших боевых машин Австралийских Сил Обороны сделала первый шаг на международном уровне, на учебном полигоне в Сингапуре.



Среди груза, доставленного Австралийскими Десантными Силами (AAF) на корабле HMAS Adelaide Королевского Военно-Морского Флота Австралии во время Индо-Тихоокеанского экспедиции были две боевые разведывательные машины Boxer CRV. Военнослужащие австралийской армии задействовали боевые машины в течение нескольких дней тренировок в сингапурском учебном центре Murai. Австралийские Силы Обороны приобрели бронетранспортеры Boxer CRV в 2019 году, и в соответствии с графиком в середине октября машины были приведены в первоначальную боевую готовность.

реклама

Австралия решила закупить Boxer CRV после скрупулезного тестирования. На австралийской службе Boxer CRV заменит устаревающий парк австралийской армии, состоящий из 257 австралийских легких бронированных машин (ASLAV).

Капитан Рэнкин(Rankin) сказал: ”Использование передового тренировочного центра помогло военнослужащим получить больше практического опыта работы с машиной. Это позволяет нам выполнять самые разнообразные и сложные задачи, а также улучшает нашу способность проводить мероприятия в разных регионах по всему миру ”.

Командующий десантными силами Австралийских Десантных Войск полковник Доу Пашли (Doug Pashley) сказал: ”Развертывание Boxer CRV за рубежом придавало сил. Это лучшая в мире оружейная платформа, и нашим людям повезло, что у них есть уникальная возможность поработать с бронетранспортерами в Сингапуре, чтобы дать им взгляд на вооружение завтрашнего дня и более широкие практические тренировки ”.

Командир отряда капитан Стефано Рэнкин сказал: ”Обучение на объекте Murai предоставило солдатам возможность работать в незнакомой местности и пройти через сложные учебные упражнения. Цель обучения, которое мы проводим здесь, в Сингапуре, состоит в том, чтобы перед высадкой десанта проверить интеграцию бронетехники и пехоты с объединенными силами и сухопутными войсками оперативной группы морской пехоты США (MAGTF), а также отработать способность проводить городские операции. Это первый случай, когда машины были развернуты за рубежом, и это демонстрирует способность к развертыванию в чрезвычайных ситуациях в регионе ”.

Боевые разведывательные машины Boxer CRV австралийской армии принимают участие в учениях по ведению боевых действий в городских условиях.

рекомендации 4080 MSI Gaming в продаже i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! Цена RTX 3070 идет к 40 тр 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Центр немецкого производителя Rheinmetall в области военной техники (Rheinmetall Defence Australia Pty Ltd -RDA) в Брисбене, Квинсленд, станет центром производства большинства автомобилей, в рамках программы сборки, включающей около 40 местных поставщиков. Это самый большой производственный комплекс Rheinmetall вне границ ФРГ. В группу поставщиков входит Bisalloy Steel Group, занимающаяся специальными сплавами стали, идущими на броню.

Программы сборки создадут до 1450 рабочих мест по всей Австралии. Германский Rheinmetall поставит 211 Boxer CRV австралийской армии. Задача по поддержанию боеспособности и модернизации тоже будет проходить в кооперации с немецким Rheinmetall. Основной задачей новой машины должна стать перевозка десанта и поддержка сухопутных войск на поле боя.

Разведывательная версия будет иметь 133 машины из общего числа.

Отличия для Австралии будут в монтаже блока спецсвязи и узла обработки информации для решения боевых задач, установки для ведения дистанционного боя и камуфляжа, отвечающего местным условиям.



