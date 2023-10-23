Сообщение поступило от одного из telegram-каналов, специализирующихся на подобного рода новостях

Русские нанесли очередной удар по объектам военной инфраструктуры Украины. На этот раз в зону внимания ВС РФ попал Павлоградский химический завод, который был поражен ракетами. Информация про поражение нескольких цехов появилась в российских Телеграмм-каналах, специализирующихся на подобного рода новостях.

Ракетный удар предназначался для Павлоградского химического завода в городе Павлоград Днепропетровской области. В результате прилета есть информация о поражении цехов, использующихся ВСУ для сборки РСЗО «Ольха» (из таких когда-то был обстрелян Мелитополь). Сообщается, что по предприятию выпустили три ракеты и две из них попали точно в цеха, где осуществляется сборка вооружения. РСЗО «Ольха» собирались всего в нескольких цехах ПХЗ и после отправлялись в подразделения ВСУ и оказывались на линии боевого соприкосновения, нанося вред российской армии. Также стоит отметить тот факт, что остальные строения и цеха завода не пострадали.

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Напомним, что после начала СВО украинское правительство активно использует непрофильные предприятия и заводы для сборки, ремонта и модернизации военной техники. Это было необходимо для защиты от ракет и дронов. Однако стоит отметить, что наша разведка выявляет такие предприятия и производит их «демонтаж» для снижения военного потенциала киевского режима. Удар по ПХЗ возможно приведет к прекращению выпуска РСЗО «Ольха», что положительно скажется на обстановки в районах ЛБС.