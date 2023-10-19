Может получиться хороший фильм на реальных событиях.

Новостной портал Deadline объявил о готовности голливудских продюсеров создать фильм, в основу которого ляжет история печально известного батискафа «Титан». За съемки возьмется студия MindRiot Entertainment, которая уже успела снять документальный фильм об этой катастрофе. Продюсером фильма выступит Э. Брайан Доббинс, среди работ которого известная российскому зрителю драма «Лес самоубийц» с Мэтью МакКонахи и Наоми Уоттс в главных ролях.

Рабочее название картины о крушении батискафа – «Salvaged» («спасенные» - с англ.). Известно, что в основу сюжета лягут события, которые происходили во время и после крушения «Титана». Также зрителям расскажут о подготовке к экспедиции. По словам соавторов будущего фильма, Джонатана Кизи и Джастина Макгрегора, картина о подводном аппарате позволит не только почтить память погибших, но и привлечь внимание общественности к проблеме современных СМИ. «Наша работа призвана отдать дань уважения погибшим и их семьям, а также озвучить тревогу о том, что представляют собой средства массовой информации сегодня. Правда – вот что важно на самом деле, а не 5 минут славы, ради которых некоторые скормить людям что угодно.» - говорит Кизи в интервью для Deadline.

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Напомним, что подводный аппарат «Титан», произведенный компанией OceanGate, отправился в экспедицию к обломкам Титаника. В какой-то момент батискаф пропал с радаров, после чего его обломки были обнаружены береговой охраной США. Как было установлено позднее, на борту произошел декомпрессионный взрыв, не оставивший шанса ни одному из участников опасной экскурсии. На борту батискафа находился его создатель, руководитель компании OceanGate Стоктон Раш.