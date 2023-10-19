Точнее, Украина имеет на это право.

Киеву незамедлительно необходимо принять поставку крылатых ракет Taurus, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли осуществлять удары по целям на территории России в полном соответствии с международным правом.

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Taurus - это ракетная система, разработанная и производимая европейской компанией MBDA. Ракеты Taurus предназначены для ударных операций в глубоком тылу противника и способны поражать наземные цели на больших дальностях.

Ракета Taurus имеет дальность полета около 500 километров и способна переносить боевые заряды массой до 500 килограмм. Она оснащена инерционной навигационной системой и системой GPS для точного наведения на цель. Taurus также имеет высокую проникающую способность, что делает ее эффективным оружием против железобетонных укреплений и подземных сооружений. Также ракета Taurus может быть использована в качестве авиационного оружия, носимого на борту самолетов.

Taurus также обладает низкой заметностью и высокой точностью поражения целей, что делает ее эффективным оружием против противовоздушной и противоракетной систем ПВО противника.

"Мы срочно нуждаемся в поставке ракет Taurus, так как украинская армия сможет серьезно нарушить снабжение войск России, используя эти крылатые ракеты", - подчеркнула немецкая политика. Она также отметила, что "международное право допускает Украине атаковать военные цели на российской территории, независимо от происхождения оружия и поставщика". Штрак-Циммерман заключила свои слова, сказав, что "без поддержки союзников Украина была бы уже уничтожена Россией".

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Ракета Taurus в настоящее время используется в вооружении в некоторых странах, включая Германию и Южную Корею, и использовалась в боевых условиях во время операций в Афганистане и Ливии.