Не смотря на громкие заявления со стороны Украины.

Власти Украины снова и снова заявляют на весь миро, что если бы у них были полноценные ракеты и более лучшее западное оружие, то контрнаступление уже давно и успешно завершилось бы. Все поставленные задачи были бы достигнуты и все бы закончилось с наилучшим для всех, кроме России, результатом. Вот только ничего такого нет и даже официальная пресса Германии опровергает один домысел за другим. Так недавно начались активные разговоры про передачу украинским военным крылатых ракет воздушного пуска «Таурус».

реклама

И вот пресса Германии с ссылками на официальные источники во властных кабинетах дает однозначный ответ на этот вопрос. Медиа ФРГ пишут, что пока никто не планирует передавать эти ракеты Украине. Более того, таких мыслей нет даже в перспективе и ВСУ необходимо воевать теми средствами и силами, которые им сейчас доступны.

Вот только верить немца нельзя и они будут писать в своих газетах ровно то, что нужно американцам на настоящий момент. Все мы прекрасно помним про недопустимость поставок немецких «леопардов». Прошло несколько месяцев и первые немецкие ОБТ начинают весело гореть от русских «Вихрей». Все тоже самое может случиться и с этими ракетами. Сегодня они ничего не планирую давать, а завтра получают приказ из-за океана и вот уже эшелоны идут снабжать ВСУ «Таурусами».