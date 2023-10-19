Работают танки как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций.

Активные боевые действия в зоне СВО на Купянском направлении и не думают останавливаться. Русская армия потихоньку продвигается вперед, выдавливая бойцов ВСУ с занятых позиций. Так, одну из главных ролей в атаке играют танки и Министерство обороны РФ на этой неделе выложило интересный материал про использование ОБТ Т-80БВМ в реальных боевых условиях.

Большая часть танков этой модели находится на вооружении Западного военного округа Российской Федерации. Однако с началом СВО значительная их часть ушла в зону СВО и показала себя с разной стороны. Однако в любой ситуации танк остается танком и с ним лучше, чем без него. Кадры из МО РФ демонстрируют, как Т-80БВМ работает по укреплениям противника и уничтожает, и подавляет огневые точки ВСУ. Также 125-мм пушка Т-80 успешно борется с бронетехникой армии «незалежной». При этом танк способен работать по наводке с закрытых позиций, выполняя роль подвижной артиллерийской точки.

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Со слов некоторых бойцов Т-80БВМ отлично видит врага в ночное время и это одно из главнейших его преимуществ над бронетехникой противника. Особенно против маши еще советского производства. Однако бронетехника ВСУ, со слов военных, встречается на Купянском направлении все реже и ОБТ выполняет свою основную роль – прорыв вражеских укреплений.