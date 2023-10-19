Станция должна быть готова к 2035 году

Пока Илон Маск пытается заставить работать свой проект с ракетами-носителями многоразового использования, индусы планирую на десятилетия вперед и готовятся к освоению ближнего космоса. Так они недавно завершили сразу две миссии: посадили аппарат на поверхность Луны и отправили автономную станцию изучать Солнечную систему. Однако на это они решили не останавливаться, и глава индийского правительства Моди сделал целый ряд интересных заявлений. В том числе, про первую обитаемую орбитальную станцию, принадлежащую Индии.

На этой неделе глава Индии Моди провел большое совещание с Департаментом космических исследований страны. В ходе заседания были подведены итоги по прошедших космическим миссиям и прошла нарезка планов дальнейшего развития. Так Моди поручил департаменту создание первой космической обитаемой станции, полностью созданной Индии. Глава страны поставил сок выполнения проекта до 2035 года. Однако это был не единственный амбициозный план Моди. К 2040 году индусы хотят провести пилотируемую миссию к Луне и высадить там своего космонавта. Возможно, если у них все получится, то человечество перестанет подозревать американцев в «Лунной афере».

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Однако, Моди с чиновниками обсудили и более близкие к реализации проекты. В частности, состояние миссии под названием «Гаганьян». В 2025 году индусы хотят провести первый пилотируемый запуск на орбиту. До этого индийские космонавты посещали космос только в составе иностранных экипажей.

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Напомним, что недавно Индия успешно посадила космический аппарат "Чандраян-3" на поверхность Луны.