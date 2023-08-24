Индия стала четвертой страной, совершившей посадку на Луну.

Индийский космический аппарат «Чандраян-3» успешно приземлился на Луну, тем самым сделав Индию четвертой страной, достигшей лунной поверхности (не считая аварийных посадок). Индия также вошла в историю как первая страна успешно приземлившаяся в южном полярном регионе Луны, куда НАСА надеется только через несколько лет отправить астронавтов программы «Артемида».

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Фотография сделанная автоматической лунной станцией «Чандраян-3»

На прошлой неделе Индийская организация космических исследований (ISRO) вступила в напряженную борьбу с Россией за достижение этой ранее не исследованной части Луны. Роскосмос собирался приземлиться на день или два раньше, но автоматическая станция «Луна-25» врезалась в поверхность Луны в минувшие выходные, когда начинала подготовку к посадке. Это позволило Индии войти в историю. Изображение выше было сделано космическим аппаратом на поверхности Луны: тень — одна из его опор.

«Чандраян-3» является преемником космического аппарата «Чандраян-2», который должен был приземлиться на Луну еще в 2019 году. Однако посадочный модуль отклонился от намеченной траектории из-за программного сбоя и разбился. И это к сожалению не единичный случай — за последние годы множество посадочных аппаратов из разных стран разбилось, пытаясь достичь лунной поверхности. Даже спустя десятилетия после успеха программы «Аполлон», это место по-прежнему остается трудным и опасным для посещения.





На орбите Луны сейчас находится двигательный модуль «Чандраян-3», а посадочный модуль «Викрам» теперь навсегда останется на ее поверхности. На борту посадочного модуля находится небольшой шестиколесный марсоход «Прагян». До сих пор только Советский Союз, США и Китай успешно посадили космические корабли на Луну. Успех индийского космического аппарата «Чандраян-3» может закрепить за Индией роль лидера в освоении космоса, и все начнется с лунохода «Прагян», который будет исследовать неизведанный регион Луны.

Южный полюс Луны интересует не только Индию, но и такие организации как Роскосмос и НАСА. Астрономы и ученые хотят изучить этот регион, поскольку на нем расположены кратеры, которые постоянно находятся в тени. Это означает, что в них могут быть большие запасы водяного льда, который считается важным ресурсом, поскольку НАСА закладывает основу для постоянного присутствия человека на Луне. Конечно, до этого ещё очень далеко. Программа «Артемида» чрезвычайно дорогая, а жизненно важные технологии, такие как скафандры и космический корабль SpaceX Starship HLS, еще не завершены.

Место посадки индийского посадочного модуля.

ISRO подтвердило, что установило двустороннюю связь с посадочным модулем, который отправил обратно дополнительные изображения поверхности Луны, полученные во время спуска. «Прагян» проведет многочисленные измерения для определения характеристик лунной поверхности и поиска признаков наличия водяного льда в грунте. Луноход рассчитан на работу в течение как минимум 14 дней, но возможно ему удастся проработать намного дольше, как это произошло с марсианским вертолетом «Ingenuity».