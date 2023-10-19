Об этом заявили министр обороны Швеции Пол Йонссон.

Загадочные происшествия с инфраструктурными объектами в Балтийском море продолжилась новым инцидентом. На этот раз о происшествии рассказали шведские власти через министра обороны страны Пола Йонссона, который поделился новостью о проблемах на коммуникационном проводе, идущем из Эстонии в Швецию. Напомним, что ранее финские власти заявили о повреждении газопровода, через который шел газ в Суоми из Эстонии.

Пол Йонссон заявил, что проблемы с кабелем начались примерно одновременно с сообщениями о повреждении газовой трубы. Более того, кабель получил повреждения примерно на участке очень близком к трубе. Пока никаких заявлений о причинах неполадок и голословных обвинений никому не было выдвинуто. Шведское правительство вообще заявило, что проблема находится вне их территориальных вод.

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А вот финская сторона начала проводить свое расследование инцидента с трубой, и полиция страны высказала предположение о внешнем повреждении газопровода. Сейчас они проводят тщательную проверку имеющейся информации, но по устоявшейся в мире традиции уже заявили о возможной причастности России. В Москве оперативно среагировали и отмели все подозрения в сторону Российской Федерации. Стоит отметить, что по этой трубе шел российский газ, который закупался Финляндией и обвинения этой страны выглядят довольно странно.