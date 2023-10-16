Причем самыми изощренными способами.

Летнее контрнаступление ВСУ и нынешняя ситуация на линии боевого соприкосновения напрочь отбивает у граждан «незалежной» желание поступать на военную службу. Об этом свидетельствует, например, появление услуг на черном рынке по оформлению ложных свидетельств об смерти. Такая услуга стоит всего 10 тысяч долларов и гарантировано вычеркивает гражданина из списка подверженных мобилизации. Ситуация с отсутствием желания у украинских мужчин идти в армию печалит официальную власть. Об этом заявила замглавы МО Украины Наталия Калмыкова.

Высокопоставленная украинская чиновница из Министерства обороны искренне опечалена тем фактом, что десятки и сотни тысяч граждан стремятся уклониться от мобилизации в столь сложное для страны время. Наталия Калмыкова делилась своим мнением на одном из местных телеканалов. Граждане «незалежной» прекрасно видят складывающуюся на ЛБС ситуация и не стремятся там оказаться, используя для этого все возможные способы, включая самые незаконные.

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Несмотря на все старания украинской цензуры, информация про положение в местах активных боестолкновений просачивается к простым гражданам. Видя такую ситуацию, нет ничего удивительного, что граждане стремятся уклониться от вступления в стройные ряды ВСУ. Даже несмотря на довольно приличные деньги, которые получают такие мобилизованные. Однако и потерять здоровье там очень быстро и не составляет особого труда. Про летние «мясные штурмы» все прекрасно осведомлены и не хотят оказаться в подобной ситуации.