Ракеты из водопроводных труб - настоящая гордость палестинцев.

Настоящая краса и гордость Израиля, зенитно-ракетный комплекс «Железный купол» продолжает стабильно сбивать ракеты ХАМАС, выпущенные с территории сектора Газа. Одновременно представители палестинской группировки выпустили в интернет кадры изготовления тех самых ракет, которые летят в сторону еврейской территории. Это воистину впечатляющее зрелище начинается с очень простого действия, а именно с выкапывания водопроводных труб из палестинской земли.

Представители группировки ХАМАС показали полный цикл производства своих неуправляемых ракет, которыми так активно обстреливают территорию Израиля, заставляя евреев тратить на их сбитие дорогостоящие противоракеты. Процесс изготовления начинается с извлечения из-под земли сектора Газа водопроводных труб и обрезание их на более мелкие фрагменты. Потом заготовку очищают от грязи, слегка дорабатывают напильником, и она готова к дальнейшему использованию. Следующий шаг производства – установка боевой части со взрывателем и закладка топливного элемента. На этом процесс изготовления подходит к концу, и новый боеприпас со следами палестинской земли передается непосредственным пользователям ракеты.

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Кроме того, представители группировки ХАМАС продемонстрировали пусковые установки, с которых происходит запуск ракеты. Там тоже нет ничего особенного и все максимально просто и дешево. Для сравнения одна ракеты ЗРК «Железный купол» стоит примерно 10 000 американских долларов. При этом противоракеты не всегда успешно сбивают «подарки» из сектора Газа, и даже при попадании вероятность сбития не стопроцентная.