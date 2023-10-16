Правда не новой, а восстановленной.

Не секрет, что киевский режим в ходе уже летне-осеннего контрнаступления потерял большое количество бронированной техники. Часть этой самой техники в поврежденном состоянии погрузили на платформы и составами отправили в Восточную Европу для спешного восстановления и обратной передачи. Так вот, сегодня появилось официальное сообщение чешского и датского правительства о том, что партия такой техники будет возвращена в «незалежную» починенной. В придачу, эти друзья Киева подкинут немного ручного оружия и боеприпасов к нему. Что интересно, по заявлениям одного из чиновников Дании, это «существенная помощь».

Всего в этом пакете будет передано около 50 единиц военной техники, которая была восстановлена в Дании и Чехии. При этом от других стран также идет помощь. Так, министр обороны Украины Умеров недавно побывал в Брюсселе, и там кураторы киевского режима пообещали ему военную помощь на сумму в 500 миллионов евро. Со слов Умерова, там обещают все и даже немного больше, в том числе самолеты F-16, которые никак не доберутся до Киева.

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Что интересно, в недавнем выступлении главы Пентагона Ллойда Остина прозвучала информация, что украинцы не увидят F-16, как минимум до весны следующего года. Остается только верить этим заявлениям, так как американцы обещали «Абрамсы» осенью 2023 и вот в сентябре было передано почти 10 машин. Вероятно, и самолёты они будут передавать не всей партией, а по одной штуке в месяц.