Что-то где-то прогремело, но точно ничего не известно.

Жители мирного города Миргород в Полтавской области сегодня в очередной раз услышали сработавший сигнал воздушной тревоги, а затем громкий взрыв, который раздался где-то в черте населенного пункта. Об этом стало известно из украинских пабликов, которые изредка пропускают такие новости в обход обычной цензуры киевского режима.

Официальные власти города, как и военная комендатура, ничего не сообщает по поводу громкого взрыва, раздавшегося совсем недавно. С другой стороны, они уклончиво подтвердили сам факт происшествия, но более подробной информации в общем доступе, разумеется, нет. Наверняка жители города Миргорода могут рассказать про произошедшее больше, но тотальная цензура привела к тому, что все боятся лишний раз запостить новость или свое мнение в социальных сетях.

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ВС РФ продолжают планомерную работу по военным объектам на территории Украины, и каждый день можно прочитать новости об уничтожении очередного склада или места дислокации солдат ВСУ. Полтавская область в этом плане очень плодовитая, и там постоянно скапливаются подкрепления для контрнаступления или необходимые для боевых действий ресурсы. А в связи с начавшейся атакой на территории ДНР такие места будут «причесывать» еще тщательнее, так как это снижает боеспособность солдат киевского режима.