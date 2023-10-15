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g1tarist
Вертолеты Ка-52М снабдят подфюзеляжной РЛС
Уже совсем скоро будут проходить испытания в боевых условиях.

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Краса и гордость ВКС России - ударный вертолет Ка-52М «Аллигатор» станет еще опаснее для противника. Для этого на винтокрылую машину установят РЛС кругового обзора, которая будет работать в ночное время и при любых погодных условиях. Сообщают, что уже почти завершились конструкторские работы, и вскоре вертолеты с РЛС будут проходить испытания в реальных боевых условиях на территории СВО.

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В настоящее время вертолеты Ка-52 обеих модификаций стали настоящим кошмаром для бронетанковых сил ВСУ. Именно они уничтожили ракетами «Вихрь» большое количество бронированной техники киевского режима и теперь будут делать это еще более эффективно. Новая РЛС кругового обзора позволит обнаруживать в любых условиях цели разных размеров: БПЛА, самолеты, вертолеты и наземную бронетехнику. Более того, вертолет с такой РЛС будет передавать данные другим машинам и работать в качестве целеуказателя.

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Саму антенну разместят под фюзеляжем машины. РЛС будет работать в сантиметровом диапазоне и полностью игнорируют погодные условия и работает в ночное время без проблем. В любом случае, испытания в реальных боевых условиях еще пока не начались, и насколько эта концепция будет эффективной, покажет время. Но пока «на бумаге» смотрится очень интересно и позволит наладить лучшее взаимодействие между машинами. Кроме того, такие вертолеты с РЛС станут очень хорошими разведчиками, которые смогут вовремя увидеть передвижение бронетехники врага и сообщить об этом куда надо. Надеемся, что испытания пройдут успешно, и Ка-52М с РЛС станут штатными единицами нашей армии.

#ка-52м #вертолет
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