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g1tarist
Пока все смотрят на Израиль ВС РФ перешли в атаку на Авдеевку
Российская армия прорвала оборону в районе Бердычей.

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Пока мировая общественность активно переживает за судьбу израильского народа и с затаенным дыханием наблюдает за превращением Сектора Газа в руины, русская армия перешла в наступление в районе Авдеевки, которая является одним из самых мощных укрепрайонов ВСУ на территории ДНР. По воздвигнутым там с 2014 года укреплениям наносятся ракетно-бомбовые удары и даже замечена работа тяжелых огнеметных систем «Солнцепек». Также сообщается о прорыве фланговой обороны украинской армии в районе населенного пункта Бердычи. По некоторым оценкам, потери ВСУ уже составили около 2,4 тысяч человек.

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Русской армии, по сообщениям из разных источников, удалось прорвать украинскую оборону в районе Бердычей. Боевики киевского режима несут серьезные потери и даже в некоторых местах панически отступают, бросая раненых и «двухсотых». Есть записи со стороны РФ, где видны перепаханные окопы с «200» и брошенными ранеными. При этом командование ВСУ срочно перебрасывает подкрепления на это направление, чтобы заткнуть живой силой образовавшуюся брешь. Однако вот уже 2 суток идут активные действия, и им этого не удается.

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Сейчас Авдеевка буквально пылает и полностью покрыта дымом. Русская армия продолжает развивать успешное наступление, стремясь отрезать укрепрайон от снабжения со стороны «большой земли». Скорее всего, операция затянется не на один день, и мы еще не раз получим известия с того направления.

#сво #всу
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