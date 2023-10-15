Артиллерийский снаряд способен поражать цели за 100км.

Отличные новости для всех любителей классической ствольной артиллерии. Компания BAE Systems рассказала об успешном испытании нового экспериментального снаряда 155-мм калибра, способного поразить цель на дистанции более 100 км. Причем испытания проводились со стандартной армейской САУ M109 «Паладин» с длиной ствола всего 39 калибров. Учитывая калибр и длину ствола, то результат более чем впечатляющий. Для сравнения: реактивный снаряд 155-мм калибра MLRS летит всего на 70 км, а активно-реактивные снаряды нашей артиллерии всего 30 – 40 км.

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Компания BAE Systems уже проводила испытания снаряда XM1155-SC в марте ткущего года, но тогда стрельба велась из экспериментальной артиллерийской установки с длиной ствола в 55 калибров. Тогда, по некоторым данным, поразить удалось цель на дистанции почти 110 км. Об этом сообщал представитель компании Джим Миллер. При этом работы над боеприпасом продолжаются, но компания заявляет, что их цель обеспечить простую ствольную артиллерию столь дальнобойными и доступными снарядами для высокоточных ударов по вражеским целям.

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Глядя на эту разработку, возникает вопрос о целесообразности такого боеприпаса, так как с поражением столь далеких целей прекрасно справляется таже РСЗО HIMARS. При этом стоит отметить, что чем дальше летит снаряд, тем меньше его боевая часть, так как в XM1155-SC, скорее всего, используется та же система, что и в MLRS. Возможно, такой снаряд будет сложнее перехватить, чем обычную ракету, и тогда в этой разработке появляется смысл. В любом случае, стоимость одного такого выстрела будет очень большой, и увидим мы его применение еще нескоро.