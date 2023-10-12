Израиль продолжает нести потери в технике и живой силе.

Израильские ВВС продолжают наносить удары по объектам боевиков ХАМАС на территории Сектора Газа. Однако есть сообщения о том, что некоторые самолеты ЦАХАЛ были повреждены системами ПВО, которые отработали по ним над городом. В результате 3 самолета получили повреждения и более не участвуют в конфликте. Однако это не единственные успехи зенитчиков ХАМАС.

реклама

На момент 9 октября 2023 года Израиль потерял сразу 4 боевых вертолета американского производства AH-64 «Апач», которые были сбиты силами ПВО палестинских боевиков. Официально ЦАХАЛ не сообщал о потерях, но вот кадры, выложенные боевиками, показывают подбитие 4 штурмовых вертолетов с помощью ПЗРК «Мубар-1». Это созданные в условиях Сектора Газа зенитно-ракетные комплексы палестинского производства, которые оказались неожиданностью для израильских военных и произвели впечатление на экспертов во всем мире.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В результате удачных пусков, подбили сразу 4 машины, которые получили повреждения неизвестного характера и вышли из боя. Что интересно, есть информация о системе наведения ракет «Мубар-1». Неизвестно насколько она правдива, но боевая часть ракеты подрывается не самостоятельно при приближении к цели, а приводится в действие оператором, который ее выпустил. При этом ракета может маневрировать в ограниченном секторе. К такому израильских военных летчиков жизнь явно не готовила.