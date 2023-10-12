Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
Израильская военная авиация потеряла сразу 4 «Апача»
Израиль продолжает нести потери в технике и живой силе.

реклама

Израильские ВВС продолжают наносить удары по объектам боевиков ХАМАС на территории Сектора Газа. Однако есть сообщения о том, что некоторые самолеты ЦАХАЛ были повреждены системами ПВО, которые отработали по ним над городом. В результате 3 самолета получили повреждения и более не участвуют в конфликте. Однако это не единственные успехи зенитчиков ХАМАС.

реклама

На момент 9 октября 2023 года Израиль потерял сразу 4 боевых вертолета американского производства AH-64 «Апач», которые были сбиты силами ПВО палестинских боевиков. Официально ЦАХАЛ не сообщал о потерях, но вот кадры, выложенные боевиками, показывают подбитие 4 штурмовых вертолетов с помощью ПЗРК «Мубар-1». Это созданные в условиях Сектора Газа зенитно-ракетные комплексы палестинского производства, которые оказались неожиданностью для израильских военных и произвели впечатление на экспертов во всем мире.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В результате удачных пусков, подбили сразу 4 машины, которые получили повреждения неизвестного характера и вышли из боя. Что интересно, есть информация о системе наведения ракет «Мубар-1». Неизвестно насколько она правдива, но боевая часть ракеты подрывается не самостоятельно при приближении к цели, а приводится в действие оператором, который ее выпустил. При этом ракета может маневрировать в ограниченном секторе. К такому израильских военных летчиков жизнь явно не готовила.

#израиль
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Белом доме сообщили, что финансирование Украины подходит к концу
Американские элитные подразделения будут участвовать в наземной операции Израиля против ХАМАС
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Что не так с противодроновым экранами ВСУ, и почему «Ланцеты» пробивают кустарную сетку на танках
2
США заявили о достижении "рекордной дальности" при испытаниях новых артиллерийских снарядов
7
На камеру украинского дрона попали кадры прорыва тяжелой бронетехники ВС РФ под Авдеевкой
2
Ракету с ядерным двигателем "Буревестник" иностранная пресса назвала ракетой Судного Дня
+
Бойцы РФ в СВО получат уникальный дрон-камикадзе «Тубус» для контрбатарейной борьбы
1
Отечественные телеграмм-каналы: российская армия ведет наступление на Купянском направлении
7
Автор 19FortyFive Хамблинг: РФ «Ланцетами» уничтожает дорогостоящую технику ВСУ
1
Variety: Илон Маск спас карьеру Эмбер Хёрд, защитил от Джейсена Момоа и угрожал сжечь Warner Bros
+
Магаданский губернатор Носов: Колыма не примет предателей и релокантов
+
Российский ВПК производит в 7 раз больше техники и боеприпасов, чем все страны НАТО
2
В Минпромторге пообещали наладить массовый выпуск чипов в РФ по отечественному 14-нм техпроцессу
10
Предварительная квартальная отчётность Samsung заставила аналитиков думать, что худшее на рынке памяти уже позади
+
Почему сегодня выгодно купить GeForce GTX 1070 на барахолке – когда новая видеокарта не лучший выбор
13
НАСА обнаружило воду в образцах астероида Бенну возрастом 4,5 миллиарда лет
+
В Сети появились кадры сгоревшего дотла переданного ВСУ британского танка Challenger 2
1
Украинские Leopard 2A4 не получат современные снаряды и не способны пробивать российские танки
2
Минцифры предлагает обновить отделения «Почты России» на деньги маркетплейсов
1
Британия и ее союзники выделят 122 миллиона долларов на военную помощь Украине
2
Темная материя может состоять из множества крошечных частиц
4
В МТС сообщили о блокировке телефонных номеров спамеров за несколько минут
+

Популярные статьи

Мои впечатления от сборки с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 спустя 8 месяцев
95
Forbes: российские "Ланцеты" стали серьёзной проблемой для Украины
1
США представили мини-танк Ripsaw в конфигурации для ПВО - подробности необычного решения
4
"Кандиша: Демон мести" - добротный, но не оригинальный фильм ужасов из Франции
1
GPU-L — справочник по видеокартам у вас в телефоне
3
Российский “Летающий Чернобыль” разработан для преодоления американской обороны
6
Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
15
MGCS: На фоне СВО Франция и Германия форсировали разработку танка нового поколения
2
Sony представила обновленную версию Sony PlayStation 5
14
На Западе крайне обеспокоены оживлением железнодорожного сообщения между КНДР и Россией
2

Сейчас обсуждают

Cowboy Huggies
12:57
Никогда его не устанавливал, оперативку только занимает, хотя не, как-то промахнулся и забыл убрать галочку, драйвер установился, а это говно выдало ошибку.
GeForce Experience - так ли он нужен обычному пользователю, выясняем
Truth Seeker
12:56
Бизнесмен Михаил Фридман вернулся из Израиля в Россию, так как является гражданином РФ и может беспрепятственно приезжать и жить в стране, несмотря на то что в 2022 году он переводил средства на нужды...
Украина получит «зимний пакет» помощи от ФРГ стоимостью 1,1 миллиарда долларов
Евграф Поликарпович
12:56
Он не вернулся. Боится. Каждого будут проверять и каждому воздадут за предательство Родины. Ну так как, не боишься?
Украина получит «зимний пакет» помощи от ФРГ стоимостью 1,1 миллиарда долларов
Джон Коннор
12:55
Я никогда не устанавливал Experience, никакого толка от него не увидел, только лишний мусор в системе. Как я понял программа просто собирает настройки других пользователей и выставляет вам те, которые...
GeForce Experience - так ли он нужен обычному пользователю, выясняем
Truth Seeker
12:53
Неа, Фридман вот вернулся недавно, и ничего ему не стало
Украина получит «зимний пакет» помощи от ФРГ стоимостью 1,1 миллиарда долларов
Truth Seeker
12:53
Скинуть тебе страницы с пропиской и прочим?)))
Украина получит «зимний пакет» помощи от ФРГ стоимостью 1,1 миллиарда долларов
Даниил Лавкрафт
12:52
А вот так гыгыкать повода нету. Обратная зарядка весьма полезная фича - но активироваться должна вручную, а не сама по себе без повода. На ведре всё с этим нормально.
iPhone 15 заряжает ваш Power Bank вместо того, чтобы потреблять энергию
Апшеронский скакел
12:51
А может покажешь паспорт или сольëшься в унитаз?
Украина получит «зимний пакет» помощи от ФРГ стоимостью 1,1 миллиарда долларов
Апшеронский скакел
12:51
А может докажешь это или сольëшься, как всегда?
Украина получит «зимний пакет» помощи от ФРГ стоимостью 1,1 миллиарда долларов
Евграф Поликарпович
12:49
Если ты из России, то слышал что о релокантах недавно сказали. Не боишься?
Украина получит «зимний пакет» помощи от ФРГ стоимостью 1,1 миллиарда долларов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем