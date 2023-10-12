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g1tarist
Иран отрицает обвинения западной прессы в причастности к нападению на Израиль
Говорят, что США просто слухи распускает.

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Пока ЦАХАЛ пытается выбить боевиков палестинского движения ХАМАС за пределы своей территории, западные СМИ раздувают историю, что за нападением на Израиль стоит Тегеран. Однако в ответ на эти заявления миссия Исламской Республики Иран при ООН открыто заявила, что к этому нападению не имеет никакого отношения и все это попытки запада в очередной раз свалить свою некомпетентность на плечи кого-то другого. Напомним, что на прошлой неделе, аккурат на Шаббат, боевики запрещенного в России движения ХАМАС захватили все опорные пункты израильской армии и продвинулись вглубь страны.

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По заявлениям представителя Тегерана при ООН, таким образом хотят сохранить имидж израильской армии в глазах мировой общественности и в первую очередь собственных граждан. Нападение боевиков в прямом смысле свалилось, как снег на голову, и в результате дерзкой атаки были потеряны не только опорные пункты, но и бронетехника. Кроме того, было много потерь среди израильских солдат. Самое главное в плен попал один из бригадных генералов ЦАХАЛ, который и должен был руководить обороной при нападении со стороны Сектора Газа. В любом случае, как бы ни распиналась западная пресса, а свершившегося факта уже никто не исправит. Теперь Израиль будет пересматривать подход к обороне страны.

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Что интересно, на некоторых кадрах нападения боевиков видно, как те используют в больших количествах дронов. А в некоторых видео мелькает АК-103, который Россия поставляла саудитам и, внезапно, Ирану. Как это оружие попало в руки боевиков ХАМАС, остается для окружающих загадкой.

#израиль
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