Надоело стоять - идем вперед...

Как уже сообщалось, на этой неделе российская армия начала активные боевые действия в Харьковской области. Множество отечественных телеграмм-каналов подтверждают эту информацию, выкладывая большое количество фото и видеоматериалов с места событий. При этом новости приходят не только с Купянского направления, но и участка Сватово-Кременское, который уже давно сидит у нашей армии, словно кость в горле и успех на этом направлении даст свободу маневра. Стоит напомнить, что буквально 5 октября 2023 года спикер группы «Восток» Илья Шавлин выдал информацию о «сложном положении» около Купянска. Кстати, недавно российская артиллерия не допустила ротацию войск ВСУ на той территории.

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Причем начало боевых действий проходит как по хроникам Великой отечественной: с массированного артиллерийского удара в наиболее уязвимых направлениях. Одновременно работает фронтовая авиация, бойцы киевского режима несут существенные потери. Однако, эвакуация частей не может быть проведена, так как российская армия не дает времени на организацию. Особое внимание сейчас приковано к сахарному заводу в ЛНР и трассе Купянск-Шевченко, по которой подвозили подкрепления.

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Информация о действиях нашей армии поступает не только из российских телеграмм-каналов, но и из украинских источников. Там не скрывают сложное положение ВСУ, но при этом формируют картину героической обороны, которая показала бы ВСУ в лучшем свете. Что интересно: там умалчивают про ракетный удар в Харьковской области по месту дислокации иностранных наемников. Видимо такие мелочи уже никому не интересны.