Очередная помощь Киеву из Европы

Зеленский продолжает активно курсировать по разнообразным мировым собраниям и конференциям. На этот раз лидер киевского режима был замечен в Испании, где проходил сбор Европейского политического сообщества. Видимо, там не на последнем месте стояли дебаты по поводу помощи «незалежной» и внезапно Олаф Шольц, канцлер ФРГ, сделал объявление, что Германия поставит на Украину еще один зенитно-ракетный комплекс «Патриот», который отлично зарекомендовал себя в ходе специальной военной операции.

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Стоит отметить, что ЗРЕ «Патриот» не то, чтобы много у Германии, и они должны надежно прикрывать «фатерлянд» от внезапного удара русских ракет. Но у Шольца свое видение ситуации, а немецкая пресса не может понять зачем ослаблять свою оборону. Ведь она же, с подачи политиков, выдавала материалы про «русскую угрозу». Однако у бундесвера все под контролем и совсем недавно проходила новость, что к ним пойдут израильские ЗРК «Арчер-3», совместная разработка евреев и американцев. Этот комплекс поможет защитить Германию и даст возможность передать Украине еще что-нибудь.

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При это хочется напомнить, что на неделе Подоляк высказал мнение и просьбу Западу, чтобы они поставили более «дешевые» зенитные комплексы, так как стрелять «Патриотами» по «Гераням» экономически нецелесообразно. Видимо, коллективный Запад послушал его и сделал все наоборот, и вот свеженький ЗРК уже почти на пути в Киев или куда они там его определят. В пользу передачи киевскому режиму «Патриота» называют причину энергетической безопасности страны. На Западе беспокоятся, что украинцы замерзнут зимой из-за ударов русских по энергетическим объектам «незалежной».