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g1tarist
Потеря украинцами Купянска приведет к развалу логистики по линии Сватово-Кременная
Как говорил Шарий: Где то самое гениальное контрнаступление ВСУ? Скоро русские начнут свое контрнаступление против этого контрнаступления

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В то время, пока вооруженные силы «незалежной» пытаются пробиться на линии Работино-Вербное, русская армия потихоньку продвигается вперед на Купянском направлении, вынуждая киевский режим спешно строить укрепления. Ситуация для украинской армии на этом направлении складывается не самая лучшая и дело не только в разнице сил или работе по мостам новыми УМПК ФАБ-1500. Русские наносят сильные удары по тыловой инфраструктуре и не дают сосредоточиться, а главное, обеспечить адекватный ответ на свое продвижение и более того, захват и установление контроля над регионом позволит перерезать важные логистические цепочки уже на других направлениях.

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Тут стоит напомнить, что именно там проходят линии снабжения и переброски личного состава из Харьковской области по направлению Артемовска, Сватово и Кременной. Например, подбитую около Бахмута технику вывозят именно через этот населенный пункт. Поэтому его потеря станет для ВСУ настоящим кошмаром.  По крайней мере, так рассуждают на телеграм-канале «Военная хроника» и сомневаться в такой аналитике нет никаких причин.

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Одновременно фактор контрнаступления не дает возможности перебросить на Купянск больше резервов. Хотя украинцы и пытаются сейчас выстраивать там серьезную линию обороны, но чего она будет стоить без нормального снабжения, а мосты и переправы через Оскол находятся под постоянным огневым контролем русской армии. Более того, использование УМПК с полуторатонной бомбой приводит не просто к повреждению моста, а полному уничтожению без возможности быстрого ремонта. Без мостов снабжение на этом направлении резко усложниться, что облегчит нашим войскам жизнь.

#сво #всу
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