Объекты стратегического назначения были без охраны.

Пару недель назад мы уже публиковали новость про испытание УМПК ФАБ-1500, который сбросили с фронтового бомбардировщика Су-34. Так вот буквально на этой неделе появилось продолжение той истории, и оно связано отнюдь не с фэйком про испытания «Кинжала». Тут все гораздо проще и при этом печальнее для той стороны.

Сама новость: был проведен сброс УМПК с 1,5 тонным ФАБ с поражением важных для Украины военных мостов через реку Оскол в городе Купянск. По этим мостам идет снабжение группировки, которая противостоит нашим войскам в этом районе.

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Новыми УМПК были поражены мосты через реку Оскол: один в городе Купянск и два других в районе населенного пункта. По неофициальным данным, конструкции мостов и переправ получили серьезные повреждения с большим риском полного уничтожения. Это приводит к тому, что ВСУ не смогут столь активно перебрасывать войска в этом направлении и снизят поток необходимых для группировки ресурсов.

Стоит отметить, что эти удары были не единственным и, по неподтвержденным данным из ряда телеграм-каналов, удары новыми УМПК провели в районе города Днепропетровск по мосту через Днепр. Если так пойдет дальше, то русским военным наконец-то удастся снизить поток подкреплений и ресурсов с той стороны Днепра за счет полной ликвидации мостов.

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Если кто-то сомневается в том, что такие мосты можно уничтожить ФАБ-1500, то именно для этого их и делали. Они имеют значительный запас ВВ и гораздо мощнее ранее используемых УМПК ФАБ-500, которые не могли нанести поражения серьезным бетонным конструкциям. Будем надеяться, что снабжение наших ВКС новыми УМПК наладится как можно быстрее.