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g1tarist
Подоляк просит западные страны поставлять на Украину более дешевые зенитные комплексы
Они нужны для борьбы с русскими «Геранями».

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Невероятно, но факт – украинцы задумались о кошельке своих западных партнеров в неожиданном вопросе. А все дело в том, что наши войска все чаще начали наносить удары дешевыми беспилотниками-камикадзе «Герань», которые состоят из простенькой системы управления, мотоциклетного двигателя, планера и запаса взрывчатки. При этом Украинская ПВО расценивает их как критическую угрозу и расходует на уничтожение дронов дорогостоящие ракеты разнообразных западных зенитно-ракетных комплексов. Видя такую картину Подоляк, советник главы офиса президента страны 404 заявил, что нужно поставлять более «дешевые» зенитные ракеты и комплексы.

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По словам Подоляка русские дроны не стоят потраченной на них ракеты, но при этом игнорировать их нет никакой возможности, так как «Герани» наносят иногда существенный ущерб в тылах ВСУ. Поэтому необходимо поставить как можно больше ЗРК, но при этом чтобы их залп стоил дешевле, чем у используемых сегодня на Украине. Также Подоляк сказал, что на Западе есть подходящие системы, созданные для борьбы с низколетящими медленными целями. Речь идет о немецких «Гепардах» и американских «Вампирах». Их поставка разгрузит более «дорогие» комплексы и повысит стабильность в небе «незалежной» и даже защитит другие страны.

Вот только насколько эффективны будут «Гепарды» и «Вампиры» против тихоходных и довольно малозаметных «гераней». С другой стороны, наши «Панцири» чудесно снимают украинские аналоги и не испытывают особых проблем. Вот только русский «Панцирь» намного более совершенная штука, чем тот же «Гепард» выпуска конца 1980-х. Да и Запад последнее время гонит на Украину всякое залежавшееся на складах старье.

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#сво #всу
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