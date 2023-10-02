«Чебурашка 2» всё-таки выйдет на экраны.

1 января 2023 года вышел фильм «Чебурашка», который является самой популярной российской картиной, обогнав по сборам «Холопа» Клима Шипенко - предыдущего рекордсмена. Фильму даже удалось установить рекорд по количеству просмотров. Больше 22 миллионов зрителей посмотрели этот шедевр российского кинематографа. А общий счет «Чебурашки» составил более 6,5 миллиарда рублей. Кстати у него даже появился китайский конкурент - "Панда из Космоса".

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Кинокомпания Yellow, Black and White и телеканал «Россия» недавно сообщили, что начались съемки второй части «Чебурашки». Хотя для зрителей это не было новостью. Сергей Гармаш, сыгравший роль садовника Геннадия, перед показом фильма в Геническе Херсонской области сообщил, что вторая часть обязательно выйдет. Но режиссер Дмитрий Дьяченко сразу опровергнул эту информацию, сказав, что работа над второй частью еще не начиналась.

Над продолжением работает тот же самый коллектив, который снял первую часть фильма. Дата выхода «Чебурашки 2» объявлена на 1 января 2026 года.

В сюжете зрители увидят Чебурашку спустя год после событий, которые были показаны в первой части фильма. По словам Виталия Шляппо, главного в кинокомпании Yellow, Black and White и одного из сценаристов фильма, Чебурашка будет становиться самостоятельным, хоть он и привык к жизни с Геной, который заменил ему отца. Ушастик будет хулиганить. На вид Чебурашка будет как взрослеющий ребенок. У героев будет спокойная жизнь, которую нарушит какое-то необычное событие. Также зрителям обещают, что они смогут увидеть на экранах не только старых, но и новых героев.

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Дмитрий Дьяченко, режиссер проекта, сообщил, что в данный момент работа находится уже на второй стадии перепроизводства. Это означает, что сценарий почти написан и идет подготовка к съемкам, включая поиск локаций. Скорее всего, кардинальной смены локации не стоит ожидать.