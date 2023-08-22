Сюжет пока стандартный: мальчик обретает необычного друга.

Не так давно зрители наслаждались в кинотеатрах семейной кинолентой о знакомом всем с детства ушастом герое. Режиссер Дмитрий Дьяченко показал свою версию повествования о приключениях Чебурашки и его друзей. После громкого успеха российского кино, зрителей вновь ждет фантастическая лента с милой зверюшкой в главной роли, премьера которого состоится в конце этого лета.

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На днях российские пользователи интернета смогли оценить дублированный трейлер нового семейного фильма от кинопрокатной компании Russian World Vision. Китайская фантастическая комедия под названием «Панда из космоса» покажет захватывающие приключения милого пришельца, мальчика и его отца.

Сказочная лента расскажет историю о мальчике по имени Сяотянь, который не может найти общий язык с собственным отцом. Неожиданно в его жизнь врывается необычный инопланетянин, вселившийся в маленькую плюшевую панду. Мальчик дал ему имя Моцарт. Обладая волшебной силой, новый друг помогает мальчику наладить отношения с родителем, отстоять собственные интересы и понять, каким удивительным может быть окружающий мир. Вот только помимо веселья юному герою предстоит выручить своего космического друга из беды.





Оригинальный актерский состав состоит из Хаун Бо, Жун Цзышань, Фань Тяньтянь, Фань Вэй, Хуан Цзюэ, Ли Цзюэ, Яо Чэнь, Мэй Тин, Чжоу Фан и Сияо Ван. Режиссером и сценаристом картины стал Чэнь Сычэн, известный по трилогии «Детектив Чайнатауна». Писать сценарий ему помогали Фань Кайхуа, Ян Муцзы, Цюань Лисюань, а также Чжао Куанцзуань.

В русском дубляже милого и дружелюбного инопланетного соседа в образе плюшевой панды озвучивал Александр Олешко.

В Китае релиз комедии состоялся в июне 2022 года, на территории России семейная комедия «Панда из космоса» дебютирует 31 августа 2023.