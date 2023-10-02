БМП-3 в СВО зарекомендовала себя с самой лучшей стороны.

Хорошей новостью поделился глава «Ростеха»! По словам функционера «Курганмашзавод» отгрузил свежую партию БМП-3 для нужд русской армии в зоне СВО. Все машины уже снабжены экранами и противокумулятивными решетками и полностью готовы к бою. При этом выпуск боевых машин не останавливается и уже сейчас новые БМП-3 собираются на конвейере.

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Боевая машина пехоты 3-й модификации показала себя с самой лучшей стороны и, пройдя небольшую доработку, поставляется для нужд русской армии. При этом стоит отметить, что в отличие от БМД-4 «тройка» имеет куда больше положительных отзывов от конечных пользователей бронемашин. Броня БМП-3 намного толще и лучше защищает экипаж и десант от вредоносного воздействия осколком и крупнокалиберных пулеметов. При этом боевой модуль позволяет эффективно бороться с вражеской техникой и при определенных условиях поражать танки.

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Кроме созданных с нуля изделий, «Курганмашзавод» закончил весь поставленный объем устаревших БМП-3, которые полностью модернизировали в соответствии с требованиями поля боя. Контракт на доработку машин закрыт досрочно и это значит, что предприятие сосредоточится на выпуске новых БМП-3 и больше не будет распылять ресурсы на другие процессы. Коме того, с завода идут пакеты обновлений для БМП-3, находящихся сегодня на Украине. Эти пакеты включают в себя дополнительное бронирование и навесных экраны, которые легко можно смонтировать на машину в полевой мастерской.